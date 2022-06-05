Trabzonspor'da Halil Akbunar transferi için tek şart

Göztepe'nin kaptanı Halil Akbunar, iç piyasada transferin gözdelerinden... Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da adı anılan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun gönlü Trabzonspor'dan yana.



Milli futbolcu, hem Şampiyonlar Ligi hem de Abdullah Avcı faktörü nedeniyle bordo-mavili formayı giymek istiyor. Trabzonspor da en uygun maliyetle bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Avcı'nın her iki kanatta alternatif oyuncu olarak düşündüğü Halil için Trabzonspor, net şekilde mesajı gönderdi. Bordo-Mavili yönetimin, "Bonservis problemini çöz, kapımız sana açık" dediği öğrenildi.



EN FAZLA 1 MİLYON EURO



Küme düşen Göztepe'den ayrılmaya hazırlanan Halil için Trabzonspor'un en fazla 1 milyon Euro civarında bir rakamı gözden çıkarabileceği belirtilirken, yıldız futbolcu kulübünden kendisine kolaylık gösterilmesini bekliyor. Halil'in dışında Trabzonspor'un listesinde pek çok yerli alternatif daha bulunuyor.





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