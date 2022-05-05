Trabzonspor'da gündem yeniden Kaan Ayhan

Süper Lig'de bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da yönetim şimdiden gelecek sezonun çalışmalarına başladı.

Gelecek sezon bordo- mavililerin Avrupa'da mücadele edecek olması ve yabancı sayısının düşecek olması nedeniyle kurmaylar yerli yıldızlara yöneldi.



Karadeniz ekibinin transfer listesinin başında milli yıldız Kaan Ayhan yer alıyor. Sezon başı ve devre arasında da gündeme gelen başarılı savunmacı da Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor.



İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Kaan'a bordo-mavili yönetim haber göndererek takımını ikna etmesini istedi.



İki kulüp arasında görüşmeler sürürken, İtalyan temsilcisi 5 milyon Euro'da ısrar ediyor. Trabzon'un fiyatı biraz daha düşürmek için çabaladığı öğrenildi.





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