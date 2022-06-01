Trabzonspor'da, gündem yeniden Cristian Tello

Şampiyon Trabzonspor, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun resmen açıkladığı gibi 4 mevki için 12 futbolcu ile temas halinde olan Karadeniz devi, geçen sezon da istediğiile de görüşüyor.Sözleşmesi sona eren Nwakaeme'nin yerine sol kanada futbolcu takviyesi planlayan bordo-mavililer, 30 yaşındaki İspanyol futbolcuya yöneldi. Geçtiğimiz sezon da alınmak istenen başarılı oyuncuda bu kez işler farklı.Çünküile mukavelesi biten 1.78 boyundaki futbolcu şu anda boşta ve herhangi bir bonservis bedeli ödenmesi söz konusu değil.Bunun yanı sıra başka bir özelliği de Tello'yu cazip kılıyor. Her iki ayağını kullanması ile dikkat çeken tecrübeli yıldız, hBütün bunlar göz önüne alındığında bordo-mavililer için son derece cazip bir isim haline gelen Cristian Tello için teknik direktör Abdullah Avcı da onay verdi. Yönetim, İspanyol futbolcu ile masaya oturdu ve şartlarını sordu. Tarafların görüşmede önemli mesafeler kat edildiği dile getiriliyor. Bütçe disiplinine son derece önem veren Karadeniz devinin kurmayları işi kısa sürede bitirebilir.Barcelona altyapısı La Masia'dan yetişen Tello, sırasıyla Porto ve Fiorentina'ya kiralandıktan sonra 2017 yılında 4 milyon euro'ya Betis'e gitmişti. Real Betis takımının formasıyla toplam 172 maça çıkan, 24 gol atıp 20 asist yapan Tello, Barcelona'da ise 86 kez görev yapmıştı. Kariyerinin zirve dönemlerinde Barça forması giyen Tello, Katalan ekibinde 20 gol ve 14 asistle oynamıştı.