Trabzonspor'da gündem stoper: B planı

Şampiyonlar Ligi'ne uygun bir takım oluşturmak için mücadele veren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sağ stoper konusunda bir türlü istediğini alamadı.



Avcı'nın listesinde, ilk sıralarda Shahktar'dan Marlon ve Sassuolo'dan Kaan Ayhan vardı. Ancak bordo-mavililer amacına ulaşamadı.



Marlon'un kulübü Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağlandı, oyuncu ikna edildi ancak bu kez Brezilyalı savunmacının eşi sorun çıkardı.



Kaan Ayhan transferi ise son anda gerçekleşmedi. Milli stoperle 4 yıllık anlaşma sağlayan ve söz alan Karadeniz ekibi, Sassuolo'yu da 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında ikna etti. Ancak Kaan'ın menajeri Ersin Akan'ın Galatasaray ile görüşmesi oyuncunun kafasını karıştırdı.



B PLANI BARTRA



Marlon ve Kaan transferlerinde sorun yaşanması üzerine B Planı'nı devreye sokan kurmaylar, Real Betis'ten Marc Bartra ile temasa geçti.



Trabzonspor'un diğer adayı ise Crystal Palace ile yolları ayıran Cheikhou Kouyate. Senegalli savunmacının menajeri Ediz Balkan önceki gün İstanbul'a gelerek bordo-mavili yöneticilerle masaya oturdu. Yapılan ilk görüşmede fiyat farklığı nedeniyle anlaşma sağlanamadığı bildirildi.



STRANDBERG VE TUANZEBE'YE VETO



Stoper listesinde, menajerlerin önerdiği Norveçli Stefan Stranberg ve İngiliz Axel Tuanzebe de var. Ancak Avcı'nın Stefan Strandberg'i formundan, İngiliz Tuanzebe'yi ise yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tercih etmediği ifade edildi.











