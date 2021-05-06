Trabzonspor'da gündem forvet transferi; Cornelius ya da Tiquinho

Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Trabzonspor, şampiyonluğu hedeflediği 2021-22 için iki önemli transferi bitirmek üzere.



Bordo-mavililer, Atalanta'nın Danimarkalı forveti Andreas Cornelius'u renklerine bağlama yolunda önemli mesafe aldı. Fırtına, 28 yaşındaki hücum oyuncusunu uygun bir satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Trabzon'un hem kulüple hem de futbolcuyla yaptığı görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.



Çin takımı Tianjin Jinmen Tiger'dan ayrılmasının ardından bonservisi elinde olan Tiquinho Soares de Trabzonspor'un radarında. 3.5 sezon formasını giydiği Porto'da 65 gol kaydeden 30 yaşındaki yıldız isim, birçok başka teklif gelmesine karşın bordo-mavililere prensipte "Evet" dedi.



Teknik heyetin mutlaka alınmasını istediği Brezilyalı futbolcu, imza parası ve ekstra primlerin netleşmesinin ardından Fırtına'nın yeni transferi olacak.



