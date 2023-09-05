Trabzonspor'da gündem Deniz Türüç!

Türkiye'de transfer piyasası çok hareketli. Trabzonspor da yerli yelpazesini güçlendirmek için Başakşehir'in yıldızı Deniz Türüç'e kanca attı.
30 yaşındaki futbolcu kontrat senesine girdi. Fırtına 1.3 milyon euro gibi bir bonservis ödeyerek tecrübeli hücum oyuncusunu renklerine katmayı planlıyor.
Kariyerinde 407 maça çıktı. 62 defa fileleri sarsarken 50 de asist yaptı. Sol ayağını raket gibi kullanıyor.
30 yaşındaki futbolcu kontrat senesine girdi. Fırtına 1.3 milyon euro gibi bir bonservis ödeyerek tecrübeli hücum oyuncusunu renklerine katmayı planlıyor.
Kariyerinde 407 maça çıktı. 62 defa fileleri sarsarken 50 de asist yaptı. Sol ayağını raket gibi kullanıyor.