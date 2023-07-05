Trabzonspor'da gündem Burak İnce

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Arminia Bielefeld'den ayrılan Burak İnce'yi gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'da gündem Burak İnce
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05 Temmuz 2023 11:40
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da orta saha için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Trabzonspor orta sahasını güçlendirmek için Burak İnce'ye kanca attı. Genç oyuncunun Arminia Bielefeld ile sözleşmesi sona erdi.

19 yaşındaki futbolcu Alman ekibinin formasını 8 defa taşıdı. Gol veya asist üretemedi. Altınordu'da ise 72 maça çıktı. 12 gol kaydetti. 3 de asist yapma başarısı gösterdi.



 
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