Trabzonspor'da gündem Bakambu ve Dovbyk

Transfer döneminin sonuna yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Cedric Bakambu ve Artem Dovbyk'ı gündemine aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'da gündem Bakambu ve Dovbyk
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30 Ağustos 2022 13:20
Trabzonspor'da Andreas Cornelius'un Kopenhag'a dönmek istemesinin ardından sürpriz gelişmeler yaşandı. Bordo-mavililer, Marsilya forması giyen eski Bursasporlu oyuncu Cedrid Bakambu için kulübüne resmi teklif yaptı.

31 yaşındaki oyuncuyla görüşen bordo-mavili yöneticiler, futbolcuyu ikna ederken Fransız kulübünün de onay vermesi halinde transfer kesinlik kazanacak. 

Bakambu bu sezon sonradan oyuna dahil olduğu 3 maçta 1 asistlik katkı sağlarken, geçtiğimiz sezon ise 21 maçta 4 gol, 1 asist kaydetmişti.

BİR DİĞER ADAY ARTEM DOVBYK

Öte yandan Trabzonspor'un gündeminde Dnipro-1 forması giyen 25 yaşındaki Artem Dovbyk da yer alıyor.

Abdullah Avcı'nın, Cedric Bakambu'ya göre Artem Dovbyk transferinde biraz daha istekli olduğu öğrenildi.

Dnipro-1, Artem Dovbyk için 6-7 milyon euro aralığında bonservis bedeli talep ediyor.

 

 


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