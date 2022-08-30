Trabzonspor'da Andreas Cornelius'un Kopenhag'a dönmek istemesinin ardından sürpriz gelişmeler yaşandı. Bordo-mavililer, Marsilya forması giyen eski Bursasporlu oyuncu Cedrid Bakambu için kulübüne resmi teklif yaptı.
31 yaşındaki oyuncuyla görüşen bordo-mavili yöneticiler, futbolcuyu ikna ederken Fransız kulübünün de onay vermesi halinde transfer kesinlik kazanacak.
Bakambu bu sezon sonradan oyuna dahil olduğu 3 maçta 1 asistlik katkı sağlarken, geçtiğimiz sezon ise 21 maçta 4 gol, 1 asist kaydetmişti.
BİR DİĞER ADAY ARTEM DOVBYK
Öte yandan Trabzonspor'un gündeminde Dnipro-1 forması giyen 25 yaşındaki Artem Dovbyk da yer alıyor.
Abdullah Avcı'nın, Cedric Bakambu'ya göre Artem Dovbyk transferinde biraz daha istekli olduğu öğrenildi.
Dnipro-1, Artem Dovbyk için 6-7 milyon euro aralığında bonservis bedeli talep ediyor.
31 yaşındaki oyuncuyla görüşen bordo-mavili yöneticiler, futbolcuyu ikna ederken Fransız kulübünün de onay vermesi halinde transfer kesinlik kazanacak.
Bakambu bu sezon sonradan oyuna dahil olduğu 3 maçta 1 asistlik katkı sağlarken, geçtiğimiz sezon ise 21 maçta 4 gol, 1 asist kaydetmişti.
BİR DİĞER ADAY ARTEM DOVBYK
Öte yandan Trabzonspor'un gündeminde Dnipro-1 forması giyen 25 yaşındaki Artem Dovbyk da yer alıyor.
Abdullah Avcı'nın, Cedric Bakambu'ya göre Artem Dovbyk transferinde biraz daha istekli olduğu öğrenildi.
Dnipro-1, Artem Dovbyk için 6-7 milyon euro aralığında bonservis bedeli talep ediyor.