Trabzonspor'da Göztepe öncesi 3 kritik eksik

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında lider Trabzonspor, evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Bordo-mavili ekipte karşılaşma öncesi 3 oyuncu forma giyemeyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Göztepe öncesi 3 kritik eksik
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11 Mart 2022 10:43
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan, yönetecek.

Ligde 67 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda bulunarak şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Vitor Hugo ile cezalı Tymoteusz Puchacz, takımda yer alamayacak. Sakatlığının ardından dün takımdan ayrı çalışan Dorukhan'ın durumu maç saatinde belli olacak.

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