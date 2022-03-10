Trabzonspor'da, Göztepe hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da, Göztepe hazırlıkları sürüyor
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10 Mart 2022 19:18
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 12 Mart Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve dar alan oyunları gerçekleştirdi.

Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, maçın hazırlıklarını cuma yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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