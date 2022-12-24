Trabzonspor'da gözler Trezeguet'ye döndü

Antalya kampında 11 günlük yoğun periyotta hiçbir idmanı kaçırmayan Mahmoud Trezeguet, Hull ve Palace maçlarında attığı gollerle de alkış almıştı.



Samsunspor karşılaşmasında Naci'nin ilk golünde asist yapan Mısırlı yıldız, formunu iyice artırdı.



Ligde 12 maçta 4 gol ve 1 asisti bulunan 1.79 boyundaki futbolcu tüm maçlarda ise 6 kez fileleri sarsarken, 4 de asist yaptı.



Trezeguet, Fenerbahçe derbisinde de Abdullah Avcı'nın en çok güvendiği isimlerden biri olacak.



