Trabzonspor'da gözler Taha'da

Trabzonspor'da gözler Sivasspor karşılaşmasında kaleyi koruyacak Muhammet Taha Tepe'de olacak. Bordo-mavili takımın yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz, Taha ile yakından ilgileniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da gözler Taha'da
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26 Kasım 2023 12:23
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır A Milli Takım'dan sakat döndüğü için Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Dizinin arka bölümündeki kaslarda kanama tespit edilen yıldız kalecinin yerine pazartesi günü akşam eldivenler Muhammet Taha Tepe'de olacak. Yardımcı antrenör Egemen Korkmaz'ın yakından ilgilendiği 22 yaşındaki Taha, zorlu deplasmanda forma şansını en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.

Kulübede ise 17 yaşındaki Onuralp Çevikkan olacak.

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