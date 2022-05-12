Trabzonspor'da gözler Siopis'i arıyor!

Trabzonspor'un sezon başında Alanyaspor'dan transfer ettiği Yunan orta sahanın yokluğu bariz bir şekilde hissediliyor. Takımın atom karıncası olan yıldız oyuncunun oynamadığı maçlarda ise Trabzonspor kazanmakta zorlanıyor.



Bordo-Mavililer'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Manolis Siopis, Hatayspor ve Kayserispor maçlarında sakat olduğu gerekçesiyle forma giymedi. 27 yaşındaki futbolcunun oynamadığı maçlarda Trabzonspor'un orta sahadaki direnci de bir hayli azaldı.



Siopis, ligde 21. haftada oynanan Sivasspor maçında coronavirüs olduğu gerekçesiyle forma giyemedi. Sivas'taki maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Yunan orta saha, 32. haftada Gaziantep'te oynanan karşılaşmada kart cezası nedeniyle oynayamadı. Fırtına o maçta da puan kaybetti. Maç golsüz sona erdi.



33. haftada oynanan Karagümrük maçında yedek kulübesindeydi... Trabzon'daki maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un ligde oynadığı son maçta sakatlığı nedeniyle forma giymedi. Hatayspor maçı 1-1 sonuçlandı.



Trabzonspor'un atom karıncası Kayserispor ile oynanan kupa maçında da sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Kayserispor orta sahayı çok çabuk geçti. Fırtına kalesinde bu sezon ilk kez 4 gol gördü.





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