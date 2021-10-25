Trabzonspor'da gözler sağlık heyetinde

Trabzonspor'da Göztepe coşkusu yaşansa da maç öncesi 7 olan sakatlık sayısının 11'e yükselmesi düşündürüyor.

Haber; Sabah
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Trabzonspor'da gözler sağlık heyetinde
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25 Ekim 2021 09:13
Trabzonspor'da Göztepe coşkusu yaşansa da maç öncesi 7 olan sakatlık sayısının 11'e yükselmesi keyifleri kaçırdı.

Maçta sakatlıkları bulunan Peres, Nwakaeme, Trondsen, Yunus, A.Parmak, Koita ve Bakasetas'tan yararlanamayan Abdullah Avcı, Yusuf Sarı, A.Ömür, Dorukhan ve Hugo'nun yaşadığı sakatlıklar sonrası sağlık ekibinden olumlu haberleri beklemeye başladı.


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