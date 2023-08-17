Trabzonspor'da gözler orta saha transferinde!

Trabzonspor için transferdeki en kritik mevkilerin başında orta saha geliyor. Fırtına'da gözler, şimdilik orta sahaya dönmüş durumda...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Trabzonspor'da gözler orta saha transferinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ağustos 2023 09:10
Son güncelleme 17 Ağustos 2023 09:11
Trransfer çalışmalarında vites arttıran Trabzonspor orta sahaya yeni bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

Geçen sezona göre Hamsik, Dorukhan, Gbamin ve Siopis gibi isimleri kaybeden Bordo mavililer, bu bölgeye sadece Yunanistan'dan Kourbelis'i almıştı.

Fırtına, transfer dönemi bitmeden 2 orta saha takviyesi birden gerçekleştirecek.

BATISTA VE MAKOUTA İÇİN YOĞUN MESAİ

Bordo-mavililerde en yoğun uğraş verilen isim, Fransa'da Angers forması giyen Batista Mendy. 23 yaşındaki futbolcu 1.91 boyunda ve Fransız ekibiyle Ligue 1'de 71 maçta görev almayı başardı. 

Ayrıca Makouta konusunda da pazarlıklar sürüyor. Trabzonspor sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun transferini bitirme uğraşında.

Teknik direktör Bjelica, defansif özellikleri ön planda ve fizik gücü yüksek isimlere yöneliyor.

 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery