Trabzonspor'da gözler Onuachu'ya çevrildi

Trabzonspor forveti Paul Onuachu, İstanbulspor'a attığı golle takımını öne geçiren golü atmıştı. Trabzon'da Başakşehir karşısında gözler tekrar golcü isme çevrildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da gözler Onuachu'ya çevrildi
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23 Aralık 2023 11:40
Bu akşam RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor'da gözler golcü isim Paul Onuachu'ya çevrildi.

Paul Onuachu, İstanbulspor'a attığı golle kalitesini bir kez daha konuşturmuştu.

Bordo-mavili takıma geldiği günden bu yana performansı ile dikkat çeken Nijeryalı santrfor, Süper Lig'de 8 kez fileleri sarstı.

Kayserispor ve Gaziantep maçlarını boş geçen 2.01'lik dev forvet, bugün de en önemli gol ayağı olacak. Onuachu attığı 8 golün 4'ünü kafa ile kaydetti.

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