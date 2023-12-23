Trabzonspor'da gözler Onuachu'ya çevrildi

Bu akşam RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor'da gözler golcü isim Paul Onuachu'ya çevrildi.
Paul Onuachu, İstanbulspor'a attığı golle kalitesini bir kez daha konuşturmuştu.
Bordo-mavili takıma geldiği günden bu yana performansı ile dikkat çeken Nijeryalı santrfor, Süper Lig'de 8 kez fileleri sarstı.
Kayserispor ve Gaziantep maçlarını boş geçen 2.01'lik dev forvet, bugün de en önemli gol ayağı olacak. Onuachu attığı 8 golün 4'ünü kafa ile kaydetti.
Paul Onuachu, İstanbulspor'a attığı golle kalitesini bir kez daha konuşturmuştu.
Bordo-mavili takıma geldiği günden bu yana performansı ile dikkat çeken Nijeryalı santrfor, Süper Lig'de 8 kez fileleri sarstı.
Kayserispor ve Gaziantep maçlarını boş geçen 2.01'lik dev forvet, bugün de en önemli gol ayağı olacak. Onuachu attığı 8 golün 4'ünü kafa ile kaydetti.
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