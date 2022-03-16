Trabzonspor'da gözler Nisan ayında!

Süper Lig'de 29. haftayı 70 puanla kapatan ve en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde lider olan Trabzonspor'da artık şampiyonluk tarihi hesaplanıyor.



Bordo-mavililere ligde kalan 9 maçtan 4'ünü kazanmaları yeterli olacak. Bu hafta 18 Mart Cuma akşamı Çaykur Rizespor deplasmanında olacak Trabzonspor, 20 Mart Pazar akşamı Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor maçını da yakından takip edecek.



Zira Konyaspor, Kadıköy'de puan ya da puanlar kaybeder, Trabzonspor da Çaykur Rizespor deplasmanında kazanırsa şampiyonluk daha da yakınlaşacak.



Milli ara sonrası 3 Nisan'da evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Karadeniz ekibi, artık şampiyonluk kupasına kavuşmak için gün sayacak. Bordo-mavili kulüpte hem camia hem yönetim hem de taraftarlar artık takvimden gün bakmaya başladı.



Beşiktaş beklentisi



Herkesin aklındaki ilk fikir, 3 Nisan'da Beşiktaş karşısında iç sahada bir zafer gelirse artık bu işin biteceği yönünde. Ancak matematiksel olarak tamamen garantileyebilmek için de herkesin ilk dikkat çektiği tarih 17 Nisan haftasında içeride oynanacak Karagümrük maçı olarak gözüküyor.





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