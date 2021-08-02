Trabzonspor'da gözler Ekuban'da!

Trabzonspor'da herkesin gözü Caleb Ekuban'a döndürüldü. İtalya'nın Genoa kulübü, bir süredir Ekuban için ciddi bir transfer çalışması başlattı.



Ganalı yıldızı resmi olarak Trabzonspor'dan isteyen Serie A temsilcisi, transferi artık nihayete erdirmek istiyor. Ekuban'la da anlaşma sağlayan Genoa, lig maçları başlamadan işi bitirmeyi hedefliyor.



Trabzonspor'da da Ekuban'ın gitmesi halinde gelecek parayla yeni bir yıldızın transfer edilmesi amaçlanıyor.



Bu zamana kadar 6 futbolcuyu kadrosuna katan ve hepsini bedelsiz bir şekilde getiren Karadeniz ekibi, Ekuban'ın satılması halinde 7. transferi için bonservis bedeli ödemeye hazır.



Kısaca, Ekuban'dan gelecek parayla bordo-mavililerin bu sezonki 7. transferi olacak. Abdullah Avcı, forvet hattına mutlaka bir takviye istediği için, oluşturulacak kaynakla hücum hattının kuvvetlendirilmesi planlanacak.



Pazar günü itibarıyla İtalya basınında da Caleb Ekuban - Genoa görüşmeleri yazıldı. Artık transferin bitmesinin beklendiği, işlemlerin beklenenden daha fazla uzadığı vurgulandı.



