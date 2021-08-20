Trabzonspor'da gözler Efecan Karaca'da

Alanyaspor'dan Siopis'in transferini bitiren Trabzonspor'da şimdi ise gözler Efecan Karaca'nın kadroya katılmasına çevrildi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da gözler Efecan Karaca'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ağustos 2021 13:16
Efecan Karaca
Efecan Karaca
Alanyaspor
Trabzonspor 'da Alanyaspor 'dan kadroya katılan Siopis'in ardından gözler Efecan Karaca'ya çevrildi.

Geçen sezondan bu yana Fırtına'nın radarında olan milli kanat oyuncusu için iki kulüp şartları bir kez daha fazla masaya yatıracak. Yönetimin Efecan için de şartları zorlayacağı gelen haberler arasında. 

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.