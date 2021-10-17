Trabzonspor'da gözler Bakasetas ve Nwakaeme'de

Liderlik için Fenerbahçe karşısına çıkacak olan Trabzonspor 'da gözler iki yıldızda olacak: Anastasios Bakasetas ve Anthony Nwakaeme. Sarı-Lacivertliler'e karşı forma giydiği 4 Süper Lig maçında gol atamayan Bakasetas, en az 5 kez karşılaştığı rakiplerinin tamamına karşı gol sevinci yaşadı.



Nwakaeme'nin ise lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı iki rakibinden biri Fenerbahçe. Nijeryalı, Kanarya'ya karşı 5 kez rakip olurken, fileleri havalandıramadı. İki yıldız, bu sezona ise bomba gibi girdi. Bakasetas, 12 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Nwakaeme ise 12 maçta 5 gol 2 asist ile oynadı.



İKİ YILDIZIN ORTAK HEDEFİ



Trabzonspor'un iki yıldızı, şimdi ise Fenerbahçe karşılaşmasına özel olarak ekstra idmanlar ile hazırlandı. Bakasetas ve Nwakaeme, Sarı-Lacivertli ekip karşısında Bordo-Mavili ekibin hücum yükünü çekecek. İki ismin de ortak hedefi; daha önce gol sevinci yaşayamadıkları rakip karşısında hem fileleri havalandırmak, hem de Karadeniz devinin şampiyonluk yolunda galibiyetine katkı sağlamak





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