Trabzonspor'da gözler Bakasetas'ta

Trabzonspor'un orta sahadaki maestrosu Anastasios Bakasetas, Beşiktaş karşılaşmasında her zaman olduğu gibi dümenin başına geçecek.



Yunan yıldız, hücumda takımının ataklarını yöneten isim olacak. Özellikle bu sezon 6 gol ve 5 asistlik performansı ile ön plana çıkan 29 yaşındaki oyuncuya hocası İhsan Derelioğlu bir hayli güveniyor.



Bakasetas da taraftarının önünde derbi zaferinin mimarlarından biri olup, bordo-mavili camianın yüzünü güldürmek istiyor. Bakasetas, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan ve 2-2 sona eren Beşiktaş karşılaşmasında oynadığı futbolla alkış almış ve bir de gol pası vermişti.





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