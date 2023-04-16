Trabzonspor'da gözler Bakasetas'ta

Süper Lig'de sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'un en önemli silahlarından birisi Anastasios Bakasetas olacak. İhsan Derelioğlu'nun çok güvendiği Yunan yıldız, hücumları yönetecek isim olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da gözler Bakasetas'ta
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16 Nisan 2023 12:45
Trabzonspor'un orta sahadaki maestrosu Anastasios Bakasetas, Beşiktaş karşılaşmasında her zaman olduğu gibi dümenin başına geçecek.

Yunan yıldız, hücumda takımının ataklarını yöneten isim olacak. Özellikle bu sezon 6 gol ve 5 asistlik performansı ile ön plana çıkan 29 yaşındaki oyuncuya hocası İhsan Derelioğlu bir hayli güveniyor.

Bakasetas da taraftarının önünde derbi zaferinin mimarlarından biri olup, bordo-mavili camianın yüzünü güldürmek istiyor. Bakasetas, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan ve 2-2 sona eren Beşiktaş karşılaşmasında oynadığı futbolla alkış almış ve bir de gol pası vermişti.

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