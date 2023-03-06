Trabzonspor'da gözler Bakasetas'ta

Ümraniyespor maçı öncesi sol uyluk ön bölgesindekas yaralanması tespit edilen Bakasetas'ın tedavisine hemen başlanmıştı.



Yıldız futbolcunun kesin durumu, 2 günlük izin sonrası yapılacak detaylı kontrollerde netleşecek. Bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 11 gol, 11 asistlik skor katkısı sağlayan Bakasetas'ın, Adana Demirspor maçına yetiştirilmesi için her şey yapılacak.



Edin Visca ve Hamsik'in ise önümüzdeki hafta kadroda olmaları bekleniyor.









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