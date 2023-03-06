Trabzonspor'da gözler Bakasetas'ta

Trabzonspor'da Adana Demirspor maçı öncesi tüm gözler sağlık kontrolünden geçecek olan Anastasio Bakasetas'ta...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da gözler Bakasetas'ta
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06 Mart 2023 11:01
Ümraniyespor maçı öncesi sol uyluk ön bölgesindekas yaralanması tespit edilen Bakasetas'ın tedavisine hemen başlanmıştı.

Yıldız futbolcunun kesin durumu, 2 günlük izin sonrası yapılacak detaylı kontrollerde netleşecek. Bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 11 gol, 11 asistlik skor katkısı sağlayan Bakasetas'ın, Adana Demirspor maçına yetiştirilmesi için her şey yapılacak.

Edin Visca ve Hamsik'in ise önümüzdeki hafta kadroda olmaları bekleniyor.

 

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