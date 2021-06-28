Trabzonspor'da gözler altyapıda

Trabzonspor yabancı kuralı sonrası gözler altyapıya çevrildi.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da gözler altyapıda
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28 Haziran 2021 11:23
Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürürken TFF'nin yabancı kuralı kararı sonrası gözler altyapıdan gelecek isimlere de yöneldi.

Bu sezon alternatifli bir kadro oluşturmayı hedefleyen bordo mavililer, bazı mevkiler için yabancı futbolcu arayışlarını devam ettirirken yerli futbolcu piyasasında fiyatların astronomik noktalara ulaşması sonrası altyapıdan da takıma takviye yapmayı hedefliyor.

Önlibero mevkisinde Berat Özdemir'e yerli bir alternatif arayan Trabzonspor bu noktada altyapıdan gelecek isimleri denemeye alacak.

Kamp döneminde bazı genç futbolcuları deneyecek olan bordo mavililer bu oyuncuların performansına göre ön libero mevkisine yerli bir takviye yapacak. [Haber61]


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