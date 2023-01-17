Futbolda ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Trabzonspor'da gözler teknik direktör Abdullah Avcı'nın hazırladığı transfer raporuna çevrildi.



Tecrübeli çalıştırıcı, takviye yapılması gereken mevkileri ve beklediği verimi alamadığı için gönderilmesini istediği futbolcuların isimlerini birkaç gün içinde yönetime bildirecek.



YUSUF YAZICI KARARI MERAK EDİLİYOR



2019'da 18.5 milyon Euro'ya transfer olduğu Lille'den büyük umutlarla kiralanan Yusuf Yazıcı ise forma giydiği 6 Süper Lig, 4 Avrupa Ligi maçında ne gol ne de asist katkısı yapabildi.











