Trabzonspor'da gözler Abdullah Avcı'nın raporunda

Trabzonspor'da gelecek ve gidecek futbolcuları teknik patron belirleyecek. Ara transferde gönderilmesini istediği oyuncuların isimlerini birkaç gün içinde yönetime bildirecek olan Abdullah Avcı'nın özellikle Yusuf Yazıcı hakkındaki kararı merakla bekleniyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da gözler Abdullah Avcı'nın raporunda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2023 12:41
Yusuf Yazıcı
Yusuf Yazıcı
Trabzonspor
Futbolda ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Trabzonspor'da gözler teknik direktör Abdullah Avcı'nın hazırladığı transfer raporuna çevrildi.

Tecrübeli çalıştırıcı, takviye yapılması gereken mevkileri ve beklediği verimi alamadığı için gönderilmesini istediği futbolcuların isimlerini birkaç gün içinde yönetime bildirecek.

YUSUF YAZICI KARARI MERAK EDİLİYOR

2019'da 18.5 milyon Euro'ya transfer olduğu Lille'den büyük umutlarla kiralanan Yusuf Yazıcı ise forma giydiği 6 Süper Lig, 4 Avrupa Ligi maçında ne gol ne de asist katkısı yapabildi.  

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ