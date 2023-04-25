Trabzonspor'da gözler 3 yıldızda!

Trabzonspor'da sakatlığı devam eden 3 yıldızın durumu henüz netlik kazanmadı. İşte son gelişmeler...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da gözler 3 yıldızda!
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25 Nisan 2023 11:50
Sakatlıkları nedeniyle Sivasspor maçında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür, Trezeguet ve Edin Visca'nın durumları, bugün netleşecek.

Üç yıldızdan Abdülkadir'in dönme ihtimali çok daha yüksek gözüküyor. Adalesinden problem yaşayan Visca'ya ise izinde yoğun tedavi uygulandı. Trezeguet'e de kontrolden geçirilecek.

BJELICA ALTERNATİFLİ KADRO İSTİYOR

Nenad Bjelica, ilk maçında önemli eksikler nedeniyle kadro kurmakta zorlanmıştı. 51 yaşındaki teknik adam, 29 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Konyaspor mücadelesine daha alternatifli bir kadroyla çıkmak istiyor.,

BAŞKAN DOĞAN'DAN BAKASETAS VE SIOPIS'E TEŞEKKÜR

Karadeniz ekibine geldikleri günden beri hem gösterdikleri performans hem de saha dışındaki duruşlarıyla takdir toplayan Bakasetas ile Siopis, yaptıkları son davranışla yine gönülleri fethettiler.

Yönetimin ödemeler konusunda geriden geldiği süreçte herhangi bir ihtar girişiminde bulunmayan Yunan yıldızlar, maaşları için bekleyebileceklerini söylediler.

Başkan Ertuğrul Doğan, karakterli duruşlarından dolayı Siopis ve Bakasetas'ı çok ciddi bir transfer teklifi gelmediği takdirde mutlaka takımda tutmak istiyor. 

 
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