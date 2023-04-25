Trabzonspor'da gözler 3 yıldızda!

Sakatlıkları nedeniyle Sivasspor maçında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür, Trezeguet ve Edin Visca'nın durumları, bugün netleşecek.Üç yıldızdan Abdülkadir'in dönme ihtimali çok daha yüksek gözüküyor. Adalesinden problem yaşayan Visca'ya ise izinde yoğun tedavi uygulandı. Trezeguet'e de kontrolden geçirilecek.Nenad Bjelica, ilk maçında önemli eksikler nedeniyle kadro kurmakta zorlanmıştı. 51 yaşındaki teknik adam, 29 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynanacak Konyaspor mücadelesine daha alternatifli bir kadroyla çıkmak istiyor.,Karadeniz ekibine geldikleri günden beri hem gösterdikleri performans hem de saha dışındaki duruşlarıyla takdir toplayan Bakasetas ile Siopis, yaptıkları son davranışla yine gönülleri fethettiler.Yönetimin ödemeler konusunda geriden geldiği süreçte herhangi bir ihtar girişiminde bulunmayan Yunan yıldızlar, maaşları için bekleyebileceklerini söylediler.Başkan Ertuğrul Doğan, karakterli duruşlarından dolayı Siopis ve Bakasetas'ı çok ciddi bir transfer teklifi gelmediği takdirde mutlaka takımda tutmak istiyor.