Trabzonspor'da görev Derelioğlu'nun

Trabzonspor'da, Kasımpaşa karşısında takımın başında İhsan Derelioğlu olacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da görev Derelioğlu'nun
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06 Nisan 2023 11:40
Trabzonspor'da yeni hoca arayışları hızla sürerken, 8 Nisan günü oynanacak Kasımpaşa maçında hoca olarak, scout ekibi ve altyapıda görevli İhsan Derelioğlu çıkacak.

Bordo mavili kulübün emektarlarından olan Derelioğlu, Abdullah Avcı Trabzonspor'da göreve başlamadan önce, Alanyaspor maçında takımın başında yer almıştı.

2015 yılından bu yana Trabzonspor'da görev yapan Derelioğlu, Trabzonspor'da geçmişte yardımcı antrenörlük, Akçaabat Sebatspor, Karadenizspor, Kartalspor, Antalyaspor ve Gümüşhanespor'da görevler almıştı.

Derelioğlu bugün bordo mavili takımla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başlayacak.

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