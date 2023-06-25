Trabzonspor'da Gomez kararı!

Trabzonspor, Maxi Gomez'i satmayı planlıyor. Uruguaylı futbolcunun menajerine transfer için talimat verildi.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Gomez kararı!
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25 Haziran 2023 13:39
Bruno Petkovic ile görüşen Trabzonspor, Maxi Gomez'i satmayı planlıyor.

26 yaşındaki forvet için resmi bir teklif yok ama menajerine görüşme yetkisi verildi. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Gomez bekleneni bir türlü veremedi.

Trabzonspor Maxi Gomez için gelecek tekliflere açık.

Gomez, Trabzonspor'da 34 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı.

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