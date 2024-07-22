Trabzonspor'da Gomez'e veda kararı!

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'da Maxi Gomez ile ayrılığın yakın olduğu ortaya çıktı. Bordo-mavililerin, Uruguaylı santrforla vedalaşmak için girişimlerini hızlandırdığı belirtildi.
Sports Digitale'in haberine göre; Trabzonspor'un Maxi Gomez ile sözleşme fesih görüşmelerinde bulunduğu aktarıldı. Bordo-mavililerin, Uruguaylı forvet için yapılan görüşmelerde önemli mesafe kaydettiği vurgulandı.
Maxi Gomez'in menajerinin Türkiye'de yaptığı görüşmelerin ardından ülkesine döndüğü belirtildi.
Trabzonspor'un 2022-2023 sezonu başında kadrosuna kattığı Maxi Gomez, geride kalan sezonda kiralık olarak Cadiz forması giymişti.
Sports Digitale'in haberine göre; Trabzonspor'un Maxi Gomez ile sözleşme fesih görüşmelerinde bulunduğu aktarıldı. Bordo-mavililerin, Uruguaylı forvet için yapılan görüşmelerde önemli mesafe kaydettiği vurgulandı.
Maxi Gomez'in menajerinin Türkiye'de yaptığı görüşmelerin ardından ülkesine döndüğü belirtildi.
Trabzonspor'un 2022-2023 sezonu başında kadrosuna kattığı Maxi Gomez, geride kalan sezonda kiralık olarak Cadiz forması giymişti.
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