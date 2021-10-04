Trabzonspor'da gollere 3 oyuncu damga vurdu

Süper Lig'de ilk 8 haftada 16 gol kaydeden Trabzonspor'da, gol yükünü Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme ve Andreas Cornelius çekti.



Bordo-mavili takımda Bakasetas 5, Nwakaeme 4 ve Cornelius da 3 gol olmak üzere toplam 12 gol attı.



Karadeniz ekibinde, 3 oyuncu 16 golün 12'sini kaydederek gollerin yüzde 75'ine katkı sağladı.



- Attıkları goller



Yunan futbolcu Bakasetas ilk 8 haftalık bölümde 5 gol ile en golcü oyuncu oldu. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarında 1'er kez ağları havalandıran bordo-mavili takımın orta alan oyuncusu, son hafta da Yukatel Kayserispor maçında takımına galibiyeti getiren 2 golü attı.



Nwakaeme ise ligin ilk 4 haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Giresunspor ve Galatasaray maçlarında 1'er gol kaydetti.



Cornelius ise Galatasaray, Konyaspor ve son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçlarında 1'er gol attı.



- Her maçta golleri var



Ligin 8 haftalık bölümünü 5 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 18 puanla 2. sırada tamamlayan Trabzonspor'da, 3 oyuncu toplamda bütün maçlara damga vurdu.



Bordo-mavili futbolcular, böylelikle 18 puana katkı sağlayarak takımının şampiyonluk yarışındaki iddiasını da ortaya koydu.



