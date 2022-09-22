BAKASETAS VE TREZGUET FORMDA

GOMEZ VE BOZOK DA DEVREYE GİRECEK

YUSUF YAZICI DÖNÜYOR

Trabzonspor'da Bakasestas ile Trezeguet, performansıyla öne çıkmaya başladı. Bordo-mavili takımda taraftarlar, Maxi Gomez, Umut Bozok ve Yusuf Yazıcı'nın da devreye girmesini bekliyor.Son şampiyon Trabzonspor bu sezon 7 maçta 2 kez kaybetti. Yoğun maç trafiği içinde olan Trabzonspor'da Bakasetas ve Trezeguet dışında diğer oyuncular da ritim bulmaya başlıyor.Yunan futbolcu Bakasetas son 4 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı yaptı. Süper Kupa dahil çıktığı 11 maçta 4 gol 4 asist üreten futbolcuya Trezeguet de 5 maçta 3 gol ve 1 asistle eşlik etti.Trabzonspor'da Maxi Gomez ile geçen sezonun gol kralı Umut Bozok devreye girdiğinde hücum hattı çok daha etkili bir görüntüye bürünecek. Milli arada bu isimlerin takıma adapte olması bekleniyor.Geçen sezon Rusya'da 12 maçta 8 gol atan ve 2 de asist yapan Yusuf Yazıcı da bir an önce takıma dönmek istiyor. 25 yaşındaki 10 numaranın da katılması halinde Trabzonspor hücum hattı çok daha kaliteli olacak.