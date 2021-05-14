Trabzonspor'da gol sorunu çözülmedi

Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın göreve başlamasının ardından takımın performansı yükselişe geçse de Nwakaeme-Ekuban-Djaniny-Bakasetas dörtlüsü gol sıkıntısını beklenilen oranda çözemedi.



En son 2016/17 sezonunda 39 gol atan ve 7.'likle yetinen bordo-mavililer ardından en kısır sezonunu yaşadı. Bu kötü rakamın yanında o dönemde lig 34 haftada sona ermişti. Karadeniz ekibi şu anda ise 41 maçta 48 kez rakip ağları havalandırdı. Trabzonspor bu dönemde 34 müsabakada ise 41 golde kaldı.



Bu rakamların ardından transfer planlamasını da yaptı. Djaniny'nin performansından memnun olan teknik heyet ve yönetim tecrübeli forvetin yanına bir golcü daha almayı planlıyor. Bordo-mavili idareciler başarılı çıkışının ardından transfer teklifleri alan Djaniny'nin satılması durumunda ise en az onun kadar tecrübeli ve kariyerli bir forvet almak için liste hazırlayacak. Transfer dönemlerinde belli bir rakam belirleyen, ne olursa olsun bu barajın üstüne çıkmayan Trabzonspor Yönetimi'nin yeni dönemde de ödeyeceği bonservislere dikkat edeceği öğrenildi.



