Trabzonspor'da gol sorunu! Avcı çözüm arıyor!

Alanya ve Karagümrük maçlarında kalesini kapatmasına rağmen hücumda çok etkisiz kalan Trabzonspor'da, tecrübeli hoca bu durumu düzeltmeye çalışacak. Bordo-Mavililer, hafta boyunca gol sorununu çözmek adına ekstra idmanlar yapacak. Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisinde daha üretken bir takım istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da gol sorunu! Avcı çözüm arıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2023 13:14
Teknik direktör Abdullah Avcı, ilk geldiğinde olduğu gibi savunma zaaflarını belli oranda düzeltirken, şimdi sıra hücumda.

Tecrübeli çalıştırıcı, hafta boyunca özellikle atak organizasyonları üzerinde duracak. Ön taraftaki oyunculara ekstra idmanlar yaptıracak olan Avcı, Fenerbahçe derbisinde daha üretken bir takım ortaya çıkarmak istiyor.

İlk 3 maçında 3 gol atan Onuachu'yu sonrasında etkili kullanmayan Trabzonspor, dev forveti rakip ceza sahasında daha fazla topla buluşturmayı hedefliyor.

İsabetli şut atamadı!

Avcı'nın ikinci döneminin ilk maçında Papara Park'taki Alanyaspor mücadelesinin ilk devresinde rakip ceza sahasından şutu olmayan Karadeniz ekibi, Karagümrük deplasmanında ise ilk yarıda önemli fırsatlar yaratmasına rağmen 90 dakikayı isabetli şut atamadan tamamladı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery