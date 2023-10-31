Trabzonspor'da gol sorunu! Avcı çözüm arıyor!

Teknik direktör Abdullah Avcı, ilk geldiğinde olduğu gibi savunma zaaflarını belli oranda düzeltirken, şimdi sıra hücumda.
Tecrübeli çalıştırıcı, hafta boyunca özellikle atak organizasyonları üzerinde duracak. Ön taraftaki oyunculara ekstra idmanlar yaptıracak olan Avcı, Fenerbahçe derbisinde daha üretken bir takım ortaya çıkarmak istiyor.
İlk 3 maçında 3 gol atan Onuachu'yu sonrasında etkili kullanmayan Trabzonspor, dev forveti rakip ceza sahasında daha fazla topla buluşturmayı hedefliyor.
İsabetli şut atamadı!
Avcı'nın ikinci döneminin ilk maçında Papara Park'taki Alanyaspor mücadelesinin ilk devresinde rakip ceza sahasından şutu olmayan Karadeniz ekibi, Karagümrük deplasmanında ise ilk yarıda önemli fırsatlar yaratmasına rağmen 90 dakikayı isabetli şut atamadan tamamladı.
Tecrübeli çalıştırıcı, hafta boyunca özellikle atak organizasyonları üzerinde duracak. Ön taraftaki oyunculara ekstra idmanlar yaptıracak olan Avcı, Fenerbahçe derbisinde daha üretken bir takım ortaya çıkarmak istiyor.
İlk 3 maçında 3 gol atan Onuachu'yu sonrasında etkili kullanmayan Trabzonspor, dev forveti rakip ceza sahasında daha fazla topla buluşturmayı hedefliyor.
İsabetli şut atamadı!
Avcı'nın ikinci döneminin ilk maçında Papara Park'taki Alanyaspor mücadelesinin ilk devresinde rakip ceza sahasından şutu olmayan Karadeniz ekibi, Karagümrük deplasmanında ise ilk yarıda önemli fırsatlar yaratmasına rağmen 90 dakikayı isabetli şut atamadan tamamladı.