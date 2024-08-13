Trabzonspor'da gol sancısı!

Trabzonspor, yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında Rapid Wien'e 1-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor'la deplasmanda golsüz berabere kaldı.
Trabzonspor her iki maçta da gol yollarında yeterince üretken olamadı. Yeni transfer Denis Dragus'un yanı sıra Trezeguet, Edin Visca, Enis Bardhi ve Enis Destan gibi isimler golle buluşamadı.
Hücumda yaşanan sıkıntıya çözüm arayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetimden acil santrfor beklentisi içinde olduğu aktarıldı.
Trabzonspor her iki maçta da gol yollarında yeterince üretken olamadı. Yeni transfer Denis Dragus'un yanı sıra Trezeguet, Edin Visca, Enis Bardhi ve Enis Destan gibi isimler golle buluşamadı.
Hücumda yaşanan sıkıntıya çözüm arayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetimden acil santrfor beklentisi içinde olduğu aktarıldı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU