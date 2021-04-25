Trabzonspor'da gizli kahraman Berat Özdemir

Trabzonspor'un genç yıldızı Berat Özdemir, Karagümrük karşısında da çok iyi bir maç çıkardı.

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Trabzonspor'da gizli kahraman Berat Özdemir
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25 Nisan 2021 10:25
Berat Ayberk Özdemir
Berat Ayberk Özdemir
Trabzonspor
Trabzonspor'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Özdemir, ilk 11'e döndüğü Galatasaray derbisinin ardından Karagümrük karşısında da çok iyi bir maç çıkardı.

Sakatlığın etkisinden tamamen kurtulan yıldız futbolcu, Abdullah Avcı'nın verdiği görevi yine iyi uyguladı ve maçın gizli kahramanlarından oldu.

Baker ile oldukça uyumlu bir performans gösteren Berat, ligin kalan bölümünde bir aksilik olmadığı takdirde 11'deki yerini kimseye kaptırmayacağa benziyor.

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