Trabzonspor'da gizli kahraman Berat Özdemir

Trabzonspor'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Özdemir, ilk 11'e döndüğü Galatasaray derbisinin ardından Karagümrük karşısında da çok iyi bir maç çıkardı.



Sakatlığın etkisinden tamamen kurtulan yıldız futbolcu, Abdullah Avcı'nın verdiği görevi yine iyi uyguladı ve maçın gizli kahramanlarından oldu.



Baker ile oldukça uyumlu bir performans gösteren Berat, ligin kalan bölümünde bir aksilik olmadığı takdirde 11'deki yerini kimseye kaptırmayacağa benziyor.



