Trabzonspor'da gizli güç Djaniny

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda adım adım ilerleyen Trabzonspor'da Jorge Djaniny son haftalarda tekrar sahneye çıktı. Geçen sezon lig ve kupada 31 maça çıkan ve 9 gol, 1 asistle kalitesini kanıtlayan tecrübeli forvet, Cornelius'un gelişi ile yedek kulübesine çekilmişti.



Yeni sezonda Cornelius 13 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koyarken, Djaniny'nin ise bulduğu süreler zamanla azalmaya başlamıştı. Ancak Yeşil Burun Adalı golcü pes etmedi. Profesyonel kimliğiyle yedek kalmayı sorun etmeyen bordo-mavili futbolcu son haftalarda takımını sırtlamayı başardı.



Yukatel Kayserispor maçında ikinci yarıda oyuna giren Djaniny 59. dakikada rakip ağları havalandırmıştı. Fenerbahçe deplasmanında sadece 26 dakika süre bulabilen tecrübeli forvet zorlu mücadelede suskun kalmıştı. Göztepe deplasmanında ikinci yarının başında Cornelius kenara alınırken, Yeşil Burun Adalı futbolcu oyuna girdikten üç dakika sonra golünü attı. Trabzonspor'un sezonun ikinci mağlubiyetini aldığı mücadeleye 11'de başlayan Djaniny 1 gol, 1 asistlik performansına rağmen yenilgiye engel olamamıştı.



Biletler 10 dakikada bitti



Trabzonspor'un milli aradan sonra Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktıktan 10 dakika sonra tükendi. Şampiyonluğu erken ilan etmek isteyen bordo-mavililer için kritik olan karşılaşmanın biletlerini almak isteyen taraftarlar saatler öncesinde bilet gişesi önünde kuyruklar oluşturdu. Gişelerden ve Passolig'den 11.00'de satışa çıkan biletlerin %70'lik kısmı 2 dakika içinde satıldı. Satışa çıkarılan 40 bin 248 biletin tamamı ise 10 dakika içerisinde tükendi.





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