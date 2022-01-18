Trabzonspor'da Giresun öncesi 5 eksik

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba sahasında GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Giresun öncesi 5 eksik
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18 Ocak 2022 15:05
 

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde 50 puanla lider durumda bulunan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Sahasında bu sezon 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini de sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Bordo-mavililerde milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları devam eden Djaniny ve Trondsen ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Nwakaeme ve henüz ismi açıklanmayan bir futbolcu, kadroda yer alamayacak.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

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