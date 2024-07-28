Trabzonspor'da Gigot defteri kapanmadı

Trabzonspor, Stefan Savic transferine rağmen Samuel Gigot'u gündeminde tutmaya devam ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Gigot defteri kapanmadı
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28 Temmuz 2024 12:48
Stefan Savic transferine rağmen Samuel Gigot isminin hala Trabzonspor'un gündeminde yer aldığı öğrenildi.

Marsilya'da düşünülmeyen 30 yaşındaki stoper için bordo-mavili yönetim, haftalar önce Fransız kulübüyle anlaşma sağlamıştı. Fakat Gigot'un kararsız tavrı süreci tıkadı. Hafta içinde Gigot transferiyle ilgili yeni gelişmeler olabileceği belirtildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın şampiyonluk sezonunda da istediği ve oyun tarzını çok beğendiği Gigot'un yanı sıra Wesley Hoedt için de kulübü Watford ile pazarlıklar devam ediyor.

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