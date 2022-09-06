Trabzonspor'da gidenler, gelenleri karşıladı

UEFA Finansal Fair-Play ve Bankalar Birliği anlaşmasına büyük bir önem veren Trabzonspor'da bu sezon giden oyuncular, gelen oyuncuların maliyetini karşıladı.Finansal Fair-Play nedeniyle UEFA'nın Türkiye'de yakın takibe aldığı kulüpler arasında yer alan Trabzonspor, transferde mali tabloya büyük önem veriyor. Haziran 2020'de Avrupa'dan 1 yıl men cezası alan Karadeniz ekibi, mali kriterleri yerine getirme noktasında titiz hareket ediyor.Trabzonspor Ajax'a gönderdiği Ahmetcan Kaplan'dan 9 milyon 500 bin euro, Cornelius'tan 6 milyon euro, Berat Özdemir'den 2 milyon 400 bin euro, Erce Kardeşler'den 400 bin euro, Flavio'dan 195 bin euro gelir elde eden Trabzonspor, söz konusu transferlerden toplam 18.49 milyon euro gibi bir rakamı kasasına koydu.Trabzonspor, transfer döneminde Trezeguet, Eren Elmalı, Bardhi, Umut Bozok, Bartra, Doğucan, Gomez, Lahtimi ve Naci Ünüvar'a 18.8 euro bonservis bedeli ödedi.Gbamin, Denswill, Larsen ve Yusuf Yazıcı ise bedelsiz geldi.Karadeniz ekibi, bonservis bedellerini ise taksitler halinde ödeyecek.