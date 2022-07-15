Trabzonspor'da gidecek isimler belli oluyor

Yeni sezona Slovenya'da hazırlanan Trabzonspor'da kadrodan ayılacak isimler netlik kazanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da gidecek isimler belli oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Temmuz 2022 15:00
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Sezon öncesi oyuncularına yüklemeleri yapan Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak isimler netlik kazandı.

YAPRAK DÖKÜMÜ

İlk hazırlık maçında MTK Budapest ile karşılaşan bordo mavililer sahadan 2-1'lik skorla ayrıldı. Yeni sezon kadrosunu şekillendiren Avcı, yaprak dökümü için düğmeye bastı.

Diabate'nin Partizan'a gitmesinin ardından Gervinho da Aris ile prensipte anlaşmaya vardı. Flavio'nun da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Giresunspor ile yeniden dirsek temasında olduğu belirtilirken, Koita'nın Süper Lig ve Arap liginden takımlarla görüşmeleri devam ediyor. Trondsen de ülkesinde takım arıyor. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ