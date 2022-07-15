Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Sezon öncesi oyuncularına yüklemeleri yapan Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak isimler netlik kazandı.İlk hazırlık maçında MTK Budapest ile karşılaşan bordo mavililer sahadan 2-1'lik skorla ayrıldı. Yeni sezon kadrosunu şekillendiren Avcı, yaprak dökümü için düğmeye bastı.Diabate'nin Partizan'a gitmesinin ardından Gervinho da Aris ile prensipte anlaşmaya vardı. Flavio'nun da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Giresunspor ile yeniden dirsek temasında olduğu belirtilirken, Koita'nın Süper Lig ve Arap liginden takımlarla görüşmeleri devam ediyor. Trondsen de ülkesinde takım arıyor.