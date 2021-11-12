Trabzonspor'da Gervinho ve Koita kararı

Trabzonspor'da kadroya en az 2 takviye planlanırken, yabancı kısıtlamasından dolayı Gervinho'nun sözleşmesi dondurulacak, Koita ise kiralık gönderilecek

Haber; Sabah
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Trabzonspor'da Gervinho ve Koita kararı
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12 Kasım 2021 09:11
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, yabancı kontenjanında yer açmak için kolları sıvadı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebiyle sol bek ve sağ kanat başta olmak üzere alternatifli bir liste oluşturulurken elde 13 yabancı olması ve yapılabilecek tek transferin 97 doğumlu ya da daha küçük yaşta olması gerekliliği üzerine planlar değişti.

Sol beke 1997 ve öncesi doğumlu bir oyuncuyu kadroya katma düşüncesi ağır basarken, kanat bölgesine ise transfer yapabilmek için sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Gervinho'nun sözleşmesi dondurulacak.

Kanat ve forvette görev alabilecek bir oyuncu da istenirken bunun için gerekli kontenjanın Koita ile açılması hedefleniyor. Gineli forvete Giresunspor ve Çaykur Rize'nin ilgisi bulunuyor. 31 yaşındaki oyuncunun devre arasında kiralanarak transferler için yer açılması amaçlanıyor.


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