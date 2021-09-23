Trabzonspor'da Gervinho ve Djaniny göreve hazır

Trabzonspor 'da Kasımpaşa deplasmanında sonradan oyuna girip, takıma hücum yollarında büyük hareketlilik getiren Gervinho'nun yanı sıra sakatlığını atlatan Djaniny göreve hazır.
Konyaspor karşısında son maçın 11'ini bozmayı düşünmeyen teknik direktör Abdullah Avcı, iki yıldızı kulübe kozu olarak görüyor. Hem Gervinho hem Djaniny, ligde çıktıkları 3'er maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösterdiler.
Konyaspor karşısında son maçın 11'ini bozmayı düşünmeyen teknik direktör Abdullah Avcı, iki yıldızı kulübe kozu olarak görüyor. Hem Gervinho hem Djaniny, ligde çıktıkları 3'er maçta 1 gol, 1 asistlik performans gösterdiler.