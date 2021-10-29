Trabzonspor'da Gervinho şoku

Trabzonspor'un Fildişili yıldızı Gervinho, Rizespor maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Gervinho şoku
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29 Ekim 2021 22:55
Trabzonspor'un Rizespor ile oynadığı mücadelede ciddi bir sakatlık geçiren Gervinho'nun sezonu kapattığı belirtildi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında aut çizgisinde topu oyunda tutmak için ayağını uzatarak bir vuruş yapan Fildişili oyuncu, kendini yere bıraktı. Gervinho'nun başına gelen oyuncular hemen sağlık ekiplerini çağırırken, yapılan kısa tedavinin ardından oyuncunun devam edemeyeceği işaret edildi. Gervinho sedyeyle soyunma odasına götürülürken, Cornelius oyuna dahil oldu.

Oyuncunun yapılan detaylı kontrollerinde çapraz bağlarının koptuğunu belirlendiği ve sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyeceği açıklandı.


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