Trabzonspor'da Gervinho ile yollar ayrıldı.



Bordo-mavililer, Aris'in transferini açıkladığı tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.



İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama;



"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Kouassi Gervais Yao arasındaki 01.07.2022 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 1.100.000.-EUR tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."





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