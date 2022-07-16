Trabzonspor'da Gervinho ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, Aris'in transferini duyurduğu Gervinho'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Gervinho ile yollar ayrıldı
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16 Temmuz 2022 23:11
Trabzonspor'da Gervinho ile yollar ayrıldı.

Bordo-mavililer, Aris'in transferini açıkladığı tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama;

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Kouassi Gervais Yao arasındaki 01.07.2022 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 1.100.000.-EUR tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

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