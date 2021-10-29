Trabzonspor'da Gervinho endişesi

Trabzonspor'un Rizespor ile oynadığı mücadelede Gervinho ciddi bir sakatlık geçirdi.



Karşılaşmanın 10. dakikasında aut çizgisinde topu oyunda tutmak için ayağını uzatarak bir vuruş yapan Fildişili oyuncu, kendini yere bıraktı.



Gervinho'nun başına gelen oyuncular hemen sağlık ekiplerini çağırırken, yapılan kısa tedavinin ardından oyuncunun devam edemeyeceği işaret edildi.



Gervinho sedyeyle soyunma odasına götürülürken, Cornelius oyuna dahil oldu.





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