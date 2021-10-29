Trabzonspor'da Gervinho endişesi

Trabzonspor'un Fildişili yıldızı Gervinho, Rizespor maçında ciddi bir sakatlık geçirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da Gervinho endişesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2021 20:18
Trabzonspor'un Rizespor ile oynadığı mücadelede Gervinho ciddi bir sakatlık geçirdi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında aut çizgisinde topu oyunda tutmak için ayağını uzatarak bir vuruş yapan Fildişili oyuncu, kendini yere bıraktı.

Gervinho'nun başına gelen oyuncular hemen sağlık ekiplerini çağırırken, yapılan kısa tedavinin ardından oyuncunun devam edemeyeceği işaret edildi.

Gervinho sedyeyle soyunma odasına götürülürken, Cornelius oyuna dahil oldu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.