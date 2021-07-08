Trabzonspor'da Gervinho'dan müthiş başlangıç

Trabzonspor'un bomba transferlerinden Gervinho, Riva kampına hızlı giriş yaptı. Fildişili yıldız, antrenmanların istekli isimlerinden biri olurken, takımda en yakın iletişim kurduğu oyuncu ise Nwakaeme...

, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Abone Ol
Trabzonspor'da Gervinho'dan müthiş başlangıç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2021 12:53
Gervais Lombe Yao Kouassi
Gervais Lombe Yao Kouassi
Parma
Trabzonspor 'un en heyecan verici transferlerinden biri olan Gervinho, takıma kısa sürede uyum sağladı. Riva kampında sıkı çalışan ve özellikle taktik idmanlarda gösterdiği performansla teknik heyetin beğenisini kazanan Fildişili yıldız, hücum hattında fark yaratacağının sinyallerini veriyor.

34 yaşına girmesine rağmen hızından hiçbir şey kaybetmeyen Gervinho, idmanlarda savunmacıları fazlasıyla zorluyor. Başarılı futbolcunun, en yakın iletişim kurduğu oyuncu ise Anthony Nwakaeme. Gervinho'nun takıma alışma sürecini hızlandıran Nwakaeme, saha dışında da sürekli onun yanında bulunuyor.

Koita hazır geldi

Gervinho'nun yanı sıra Trabzonspor'un diğer yeni oyuncuları Bruno Peres ile Fode Koita da hazır bir görüntü sergiliyor. İmza öncesindeki süreçte sürekli bireysel çalışmalar gerçekleştiren Koita, "Beklentinin farkındayım. En iyisi için çok çalışacağım" sözünü vermişti.

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.