Trabzonspor'da Gervinho ameliyat edildi

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Gervinho'nun ameliyat edildiği açıklandı.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor'da Gervinho ameliyat edildi
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19 Kasım 2021 15:20
Trabzonspor Kulübü, oyuncusu Gervinho'nun Fransa'da ameliyat edildiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinde, Gervinho'nun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Güven, "Oyuncumuz Gervinho, dün Fransa'da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan oyuncumuzun yarın taburcu olması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.




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