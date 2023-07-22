Trabzonspor'da gençlik operasyonu

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 3 genç oyuncuyu daha renklerine bağlamak için harekete geçti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da gençlik operasyonu
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22 Temmuz 2023 15:44
Geleceğin Trabzonspor'unu oluşturmak için harekete geçen bordo-mavili yönetim, iki genç gurbetçiyi daha renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

BARAN MOĞULTAY

Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz'ü kadrosuna katan ve Slovenya kampına dahil eden Karadeniz ekibinin gündemine, Alman ekibi Duisburg'un sol beki Baran Moğultay girdi. 19 yaşındaki futbolcunun kulübüyle bir yıllık sözleşmesi bulunuyor.

MEHMET CAN AYDIN

Bordo-mavililerin transferini bitirmeye çok yaklaştığı bir diğer genç ise Schalke'de forma giyen Mehmet Can Aydın. 21 yaşında 1.80 boyunda olan Mehmet Can Aydın, sağ bek olarak görev yapıyor. A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Mehmet'in Schalke ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KAAN KAİRİNEN

Trabzonspor'un görüşme halinde olduğu diğer isim ise Kaan Kairinen. Çekya ekiplerinden Sparta Prag'da oynayan 24 yaşında 1.85 boyundaki Kaan Kairinen orta sahada görev yapıyor. Türk asıllı Finlandiyalı oyuncunun Prag ile 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor.

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