Trabzonspor'da genç Oğuzhan forma bekliyor

Trabzonspor'da profesyonel sözleşme imzalanan 16 yaşındaki Oğuzhan Yılmaz'ın Konyaspor deplasmanında kafileye dahil edilebileceği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da genç Oğuzhan forma bekliyor
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28 Nisan 2023 12:57
Trabzonspor'da geçtiğimiz haftalarda profesyonel sözleşme imzalanan Oğuzhan Yılmaz'a, takımda yaşanan sağ bek sıkıntısı nedeniyle forma şansı doğdu.

İdmanlara çıkan 16 yaşındaki Oğuzhan'ın, Konyaspor deplasmanında kafileye dahil edilebileceği öğrenildi.

Trabzonspor'da Peres ve Serkan Asan sakat, Larsen ise kart cezası nedeniyle Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

BJELICA ŞANS VERECEK

Bjelica, sezon sonuna kadar bazı genç isimlere şans verebileceğini söylemişti.

 

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