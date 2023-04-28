Trabzonspor'da geçtiğimiz haftalarda profesyonel sözleşme imzalanan Oğuzhan Yılmaz'a, takımda yaşanan sağ bek sıkıntısı nedeniyle forma şansı doğdu.
İdmanlara çıkan 16 yaşındaki Oğuzhan'ın, Konyaspor deplasmanında kafileye dahil edilebileceği öğrenildi.
Trabzonspor'da Peres ve Serkan Asan sakat, Larsen ise kart cezası nedeniyle Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
BJELICA ŞANS VERECEK
Bjelica, sezon sonuna kadar bazı genç isimlere şans verebileceğini söylemişti.
İdmanlara çıkan 16 yaşındaki Oğuzhan'ın, Konyaspor deplasmanında kafileye dahil edilebileceği öğrenildi.
Trabzonspor'da Peres ve Serkan Asan sakat, Larsen ise kart cezası nedeniyle Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
BJELICA ŞANS VERECEK
Bjelica, sezon sonuna kadar bazı genç isimlere şans verebileceğini söylemişti.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ