Trabzonspor'da genç Ahmetcan Kaplan formayı kaptı

Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan, Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla yine tam not aldı.
Hüseyin Türkmen'in yokluğunda stoperde görev yapan 19 yaşındaki oyuncunun, cumartesi günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynanacak maçta 11'de başlama ihtimali yüksek.
U19 Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığın ardından çabuk dönen ve ligde 3 haftadır kulübede yer alan başarılı savunmacı, Kayserispor mücadelesinde 66. dakikada yerini Dorukhan'a bırakmıştı.
Hüseyin Türkmen'in yokluğunda stoperde görev yapan 19 yaşındaki oyuncunun, cumartesi günü Adana Demirspor ile deplasmanda oynanacak maçta 11'de başlama ihtimali yüksek.
U19 Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığın ardından çabuk dönen ve ligde 3 haftadır kulübede yer alan başarılı savunmacı, Kayserispor mücadelesinde 66. dakikada yerini Dorukhan'a bırakmıştı.