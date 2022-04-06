Trabzonspor'da, Gaziantep mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda 8 Nisan Cuma günü Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.
Trabzonspor, perşembe yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.
Trabzonspor, perşembe yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.