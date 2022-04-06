Trabzonspor'da, Gaziantep mesaisi sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'de oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Abone Ol
Trabzonspor'da, Gaziantep mesaisi sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Nisan 2022 19:55
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda 8 Nisan Cuma günü Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

Trabzonspor, perşembe yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.